اطلاق النار باتجاه شاب في القدس القديمة

فلسطين اليوم

اطلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، النار باتجاه شاب في شارع الواد في القدس القديمة.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص بكثافة باتجاه الشاب، وحاصرته ووجهت أسلحتها عليه بعد إصابته ووقوعه أرضا.

ووصفت إصابته بالحرجة وادعت الشرطة أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن .

وانتشرت القوات على أبواب البلدة القديمة، خاصة باب الساهرة، الاسباط، والعامود، واقتحمت قوات كبيرة شارع الواد في القدس القديمة، واغلقت محيط إصابة الشاب.