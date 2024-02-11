إحباط وشحّ بالوظائف في قطاع التقنية الإسرائيلي

فلسطين اليوم

قال تقرير إسرائيلي، اليوم الأحد، إن عدد الموظفين في صناعة التكنولوجيا بإسرائيل انكمش العام الماضي وتراجع أكثر في يناير/ كانون الثاني، بسبب موجة من تسريح العمال.

وحسب تقرير صحيفة "كالكاليست" الأحد، فقد جرى إرسال الآلاف من عمال الصناعة إلى منازلهم. وحتى الشركات التي تقوم بالتوظيف تقوم بتسريح العمال، ويظل عدد الوظائف المفتوحة صغيرًا، بينما يتزايد عدد المتقدمين لكل منصب يشغر.

وأشار التقرير إلى أن هنالك عدم رضا بين الموظفين في إسرائيل، ويرغب أكثر من 55% من الموظفين بقطاع التقنية في مغادرة مكان عملهم الحالي، كما يشعر 30% منهم بعدم الانتماء لشركاتهم، ويشعر 25% بالوحدة، وفقًا لبيانات من شركة "غريت بليسس تو ويرك ـ Great Places to Work".

وحسب التقرير، يبدو أن قطاع التكنولوجيا يوجد في وضع أفضل مقارنة بالصناعات الأخرى. وقال: "قبل عام أو عامين، قامت الشركات بتعيين موظفين بشكل متهور، ومنحت الموظفين مكافآت مغرية للتوقيع على عقود العمل، ولكن تبدو الآن هذه المكافآت ضخمة".

وذكر التقرير: "في الماضي، كان بإمكان أي شخص غير راضٍ ولو قليلاً عن عمله أن يحصل على عرض أفضل في مكان آخر، ولكن اليوم يبحث الأشخاص على "لينكد إن" ولوحات الوظائف، ولكن لا توجد وظائف".