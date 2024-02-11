نشطاء يقتحمون متحف الفن في نيويورك للمطالبة بوقف الإبادة في غزة

فلسطين اليوم

اقتحم مئات النشطاء والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني، مبنى "متحف الفن الحديث" في نيويورك، للمطالبة باتخاذ موقف ضد الإبادةالجماعية في قطاع غزة، وسياسة الفصل العنصري التي يمارسها كيان الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني.

وأغلقت إدارة المتحف الأبواب بعد اعتصام المتظاهرين في المبنى، الذين طالبوا بإقالة أعضاء في مجلس إدارته بدعوى صلتهم بشركاتتصنيع الأسلحة التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.

وتظاهر المئات أمام متحف بروكلين في نيويورك للمطالبة بمساندة الحقوق الفلسطينية وإيقاف العدوان الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، أصدر أكثر من 100 عامل في القطاع الثقافي من متاحف متروبوليتان للفنون، وبروكلين، والأستوديو، رسالة مفتوحةللاحتجاج على صمت هذه المؤسسات على ارتكاب "إسرائيل" إبادة جماعية في غزة.

ويواصل جيش الاحتلال، قصفه على مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم الـ128 من العدوان، لا سيما وسطه وجنوبه، ما أسفر عناستشهاد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء.