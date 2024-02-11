صحيفة عبرية: الاحتلال يستولي على مئات الملايين من بنك فلسطين في غزة

فلسطين اليوم

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استولى خلال الايام الاخيرة على مئات الملايين من الشواقل وذلك منداخل بنك فلسطين في منطقة الرمال في مدينة غزة.

وذكرت الصحيفة، ان جيش الاحتلال وضع يده على 200 مليون شيقل كانت مودعة في بنك فلسطين وقام بنقلها خلال الاسبوع الماضي الىخارج القطاع ، حيث تعود الاموال – وفقاً للصحيفة – للسلطة الفلسطينية ويجري النظر في مصيرها.

فيما قال الناطق بلسان جيش الاحتلال ان مبنى البنك جرى استخدامه على يد قناصة وانه تم مهاجمته والسيطرة على الأموال وذلك بانتظارقرار المستوى السياسي "الإسرائيلي" بخصوص مصيرها.