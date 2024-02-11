القسام: مقتل أسيرين وإصابة 8 جراء القصف الإسرائيلي

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأحد، عن مقتل أسيرين إسرائيليينوإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: "إن القصف الصهيوني المتواصل على القطاع خلال الـ96 ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل 2 من الأسرىوأصاب 8 آخرين إصابات خطيرة".

وأوضحت أن "أوضاع الأسرى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم".

وحملت الكتائب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسراه في ظل تواصل القصف والعدوان.