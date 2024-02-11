الاحتلال يشن حملة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتقالات وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت منذ صباح أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 12 فلسطينياً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على مدن: الخليل تحديداً في بلدة بيت أمر التي شهدت عملية اقتحام واسعة وتحقيقاً ميدانياً لـ30 فلسطينياً علىالأقل، أفرج عن غالبيتهم لاحقاً، وأبقى الاحتلال على اعتقال عدد منهم، رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانبعمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة الأموال.

فيما توزعت بقية الاعتقالات على مدن أريحا، طولكرم، وبيت لحم.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 6950، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل،وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكلٍغير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانبالاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.