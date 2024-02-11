محكمة الاحتلال تقرر هدم منزل المعتقل عبد الله مساد من كفر دان غرب جنين

فلسطين اليوم

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس هدم منزل المعتقل عبد الله مساد من بلدة كفر دان غرب جنين، بعد رفض طلب الاستنئاف الذي تقدم به مركز الدفاع عن الفرد- هموكيد.

وقال ذوو المعتقل، إن المركز أبلغهم بقرار الاحتلال هدم المنزل ورفض الاستئناف الذي تقدم به، دون تحديد موعد لتنفيذ عملية الهدم.

ويتكون المنزل الذي تم إخلاؤه من ثلاثة طوابق، وكان يؤوي 13 فردا ومساحته 330 مترا.

يشار إلى أن المعتقل عبد الله مساد طالب في جامعة النجاح قسم الهندسة الإلكترونية، اعتقل مع شقيقه عبد العزيز منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، ويقبعان في سجن عوفر غرب رام الله.