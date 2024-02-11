استشهاد شاب برصاص قناصة الاحتلال في ساحة مجمع ناصر الطبي

فلسطين اليوم

استشهد، اليوم الأحد، شاب برصاص قناص إسرائيلي في ساحة مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مناطق متفرقة من القطاع.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المستشفى لليوم الـ21 على التوالي، ويستهدف قناصتها من يتواجدون داخل المجمع، ما يعيق حركة الطواقم الطبية بين مبانيه، في ظل وجود 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح، وسط نقص حاد في الطعام والشراب والدواء.

ووصلت آليات الاحتلال،صباح أمس السبت، إلى بوابة مجمع ناصر الطبي الشمالية، وتمركزت عند مدخل المستشفى الميداني الأردني المجاور له.