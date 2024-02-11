المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجهيزات تجسسية في "رويسات العلم"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأحد، أن مجاهديها استهدفوا تجهيزات تجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأكّدت المقاومة الإسلامية في بيانها أنّه تم تحقيق إصابات مباشرة في هذا الموقع، وأنها جاءت "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع الاحتلال الحدودية مع فلسطين المحتلة، محققة إصابات مباشرة.