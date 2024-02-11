وسط اندلاع مواجهات.. قوات الاحتلال تقتحم الضفة الغربية وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة دهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها اعتقالات واعتداءات وسط اندلاع مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال قريتي روجيب ودير الحطب شرق نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش وسط اندلاع مواجهات.

ودهمت قوات الاحتلال قرية روجيب واقتحمت وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما ادى الى اندلاع مواجهات مع مجموعات من الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل صوت والغاز السام والمدمع، دون أن يبلغ عن اصابات.

وشهدت قرية دير الحطب شرق نابلس، عمليات اقتحام مماثلة لمنازل المواطنين، تخللها تحطيم المنازل المستهدفة والاعتداء على اصحابها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هشام فواز صلاح من جبل أم ركبة في الخضر جنوب بيت لحم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ونفذت عمليات دهم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق الخليل، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين.

وقالت مصادر محلية،إن قوات الاحتلال حطمت محتويات المنازل المستهدفة واعتدت على اصحابها، وأجرت تحقيقات ميدانية معهم.

واقتحمت قوات الاحتلال حي بطن الهوى في رام الله بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت أحمد أبو معروف بعد اقتحام منزله في مدينة البيرة.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، 3 شبان عند المدخل الشمالي للمدينة.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة ،إن قوات الاحتلال اعتقلت محمد داوود سعد فهيدات، وأسامة يوسف حسن فهيدات، وأحمد محمود سعد فهيدات، من قرية الديوك التحتا، وذلك عند مروهم على حاجز عسكري عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.