استشهاد 3 مرضى داخل مستشفى الأمل بسبب منع الاحتلال إدخال الأكسجين

فلسطين اليوم

استشهد 3 مرضى نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الأكسجين إلى مستشفى الأمل بخانيونس منذ نحو أسبوع، وفق ما أعلنته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ونفت الجمعية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، ادعاء الاحتلال إدخاله أسطوانات الأكسجين إلى المستشفى، أو أي أجهزة طبية أخرى، مؤكدة أن قوات الاحتلال دمرت أجهزة ومعدات طبية خلال اقتحامها للمستشفى، وكذلك اعتدت على الطاقم بالضرب والتنكيل بهم واهانتهم قبل اعتقال 9 من الطواقم الطبية والإدارية، و4 جرحى، و5 من مرافقي المرضى.

وأضافت الجمعية أن الاحتلال يواصل منع إدخال الوقود اللازم لعمل مولدات الكهرباء رغم أن مخزون الوقود أوشك على النفاد خلال يومين من الآن، ما يهدد بتوقف المستشفى عن العمل في ظل استمرار حصاره لليوم الحادي والعشرين على التوالي.