الأردن والسعودية: على مجلس الأمن التحرك لمنع عملية عسكرية في رفح

فلسطين اليوم

دعت الخارجية الأردنية، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته من دون إبطاء، لمنع جيش الاحتلال من تنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

ورفضت خارجية الأردن بشكل مطلق تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو خارجها، مشددة على ضرورة انهاء الحرب على غزة والتوصل الى وقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم الى سكناهم ووصول المساعدات الى انحاء القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت السعودية من تداعيات بالغة الخطورة لاقتحام مدينة رفح، مؤكدة أنها الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان على النزوح.