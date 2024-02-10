الخارجية القطرية تحذر من كارثة إنسانية وإبادة جماعية في رفح

فلسطين اليوم

دانت الخارجية القطرية تهديدات الاحتلال باقتحام مدينة رفح، محذرة من كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذا لمئات آلاف النازحين.

ودعت الخارجية القطرية مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح الاحتلال لرفح وارتكاب إبادة جماعية فيها، كما دعت إلى توفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكدت خارجية قطر رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.