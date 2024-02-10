عشرات الشهداء والإصابات في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 26 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال المكثف وسط وجنوب قطاع غزة، الذي يدخل يومه السابع والعشرين بعد المئة.

وأكدت مصادر طبية، استشهاد 25 مواطنا، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منازل وسط وشمال رفح جنوب قطاع غزة منذ ليلة أمس.

وتطلق الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة على ساحل مدينة رفح.

كما استشهد صياد فلسطيني، وأصيب آخر، بنيران أطلقتها زوارق الاحتلال، قبالة ساحل دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، خلف العدوان الإسرائيلي أكثر من 27840 شهيدا و67300 إصابة، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.