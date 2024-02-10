السيد نصر الله يستقبل أمير عبد اللهيان في بيروت لبحث تطورات المنطقة

فلسطين اليوم

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وزير خارجية ‏‏إيران حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له ‏بحضور السفير الإيراني ‏في بيروت السيد مجتبى أماني.

وأفادت العلاقات الإعلامية في حزب الله بأنّ لقاء السيد نصر الله، وأمير عبد اللهيان استعرض تطورات ‏المنطقة وخصوصاً غزة وجنوب لبنان ‏وبقية جبهات محور المقاومة‏.

وخلال زيارته إلى لبنان أيضاً، التقى أمير عبد اللهيان برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وذلك في مبنى السرايا الحكومي، ومن المتوقع أن تشمل زيارته عدة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين آخرين.

وأمس، وصل أمير عبد اللهيان إلى بيروت، وأكد في مؤتمر صحفي أنّ حزب الله والمقاومة في لبنان، "قاما بدورهما المؤثّر بكلّ حكمة في معركة طوفان الأقصى"، وشدد على دعم إيران "للبنان حكومةً، وجيشاً، ومقاومةً"، مؤكّداً أنّ "أمن لبنان هو من أمن إيران والمنطقة".

وأكّد وزير الخارجية الإيراني، أنّ "تل أبيب فشلت في تحقيق أيٍّ من أهدافها، رغم مرور 4 أشهر من الإبادة الجماعية التي تنفّذها في قطاع غزة والضفة الغربية".