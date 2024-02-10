"موديز" تخفّض تصنيف الاحتلال الائتماني بسبب حربه على غزة

فلسطين اليوم

خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي درجة واحدة ليصبح (A2) بسبب الحرب التي يشنها على غزة منذ أكتوبر الماضي.

وفي بيان لها، قالت موديز إن تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال يرافقه نظرة مستقبلية سلبية، مشيرةً إلى توقعها ارتفاع أعباء الدين عليه عمّا كانت قبل الحرب.

وأضافت موديز أن التصعيد على جبهة الشمال، مع حزب الله، يزيد احتمال تأثر اقتصاد الاحتلال سلبًا بشكل أكبر وبالتالي انخفاض تصنيفه مجددًا في المدى القريب.

وكانت وكالة موديز وضعت تصنيف الاحتلال الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر الماضي، أي بعد 12 يوما على بدء عدوانه على قطاع غزة.

ونشرت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية " ستاندرد آند بورز" تقريرًا عن اقتصاد الاحتلال في نوفمبر الماضي خفضت فيه توقعاتها حول اقتصاده من مستقر إلى سلبي.

ويعكس التصنيف الائتماني عادةً قدرة الدول على الحصول على القروض ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها، فكلما كان التصنيف أعلى، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل.