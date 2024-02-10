العثور على جثمان الطفلة هند رجب وجثامين 5 من أفراد عائلتها والمسعفين

فلسطين اليوم

عثر، اليوم السبت، على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها (خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة)، الذين فقدوا قبل 12 يوما في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، والمسعفين اللذين خرجا لانقاذها.

وعثر ذوو الشهيدة،صباح اليوم، على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حاصرتها دبابات الاحتلال في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى.

وأعلن الهلال الأحمر العثور على مركبة الإسعاف التابعة له في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، واستشهاد المسعفين زينو والمدهون، بعد فقد آثارهما أثناء مهمة انقاذ الطفلة هند.

وأوضح، أن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الاسعاف فور وصولها الموقع، وعثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، رغم الحصول على تنسيق مسبق، للسماح بوصولها الى المكان.