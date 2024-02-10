الاحتلال يعتقل 14 مواطنا ويغلق مداخل بيت أمر شمال الخليل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 14 مواطنا، وأغلقت عدة طرق في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمد يوسف خضير عوض (29 عاما)، واسماعيل انور حسني زعاقيق (26 عاما)، والجريح محمد ربيع ابو عياش(23 عاما)، ومحمد خليل ابو عياش (25 عاما)، وخليل محمد ساريه ابو عياش ( 50 عاما )، وحمد محمود تايه ابو عياش (26 عاما)، وياسر كريم اخليل ( 24 عاما)، ومروان خالد حسين اخليل (52 عاما)، ومحمد فخري اخليل (28 عاما)، وجمال خليل ابو ماريا (55 عاما)، ومهدي البربراوي (26 عاما)، وعماد ربحي ابو ماريا (35 عاما)، ومحمد رامي صبري عوض(23 عاما)، ومحمد مروان اخليل (20 عاما)، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

كما دهمت قوات الاحتلال عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، أثناء عملية الاقتحام عرف من أصحابها أنور حسني زعاقيق، ومحمود داوود العلامي، وأكرم عبد الحميد اخليل، وجودات سليمان بحر، وجمال خليل ابو ماريا، وهشام خليل ابو ماريا، ومنزل الشهيد مفيد عبد الحميد اخليل.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية، وهي مدخل جالا المؤدي الى حلحول، ومدخل صافا المؤدي الى البلدة وبلدة صوريف، ومدخل شارع الشهيد ياسر عرفات المؤدي الى البلدة وشارع 60، ومدخل طريق العين المؤدي الى شارع البقعة، وتسكير منطقة شعب قنوص وشعب اسير، وطرق فرعية أخرى.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قرية مردا، شمال المدينة، و دهمت عدة منازل، وسط انتشار للآليات العسكرية والجنود المشاة في مختلف أنحاء القرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية ودهمت عدداً من منازل المواطنين في القرية، دون أن يبلغ عن أي اعتقال في صفوف المواطنين