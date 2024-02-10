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سوريا: عدوان إسرائيلي على ريف دمشق.. والدفاع الجوي يتصدّى
قال مصدر عسكري سوري، إنه عند الساعة 1.05 من فجر هذا اليوم، شنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل.
وأكد المصدر، أنّ العدوان استهدف عدداً من النقاط في ريف دمشق، موضحا أنّ وسائط الدفاع الجوي، تصدّت للصواريخ وأسقطت بعضها.
وأضاف أنّ العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية، دون أي خسائر بشرية.
وكانت الدفاعات الجوية السورية، قد أسقطت، أمس الجمعة، طائرتين مسيّرتين خرقتا الأجواء السورية من جهة الجولان.