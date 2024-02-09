سرايا القدس: لا أمان للعدو!

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف حشدٍ لجنود الاحتلال وآلياته، خلف المقبرة الشرقية، شرقي جباليا، شمالي القطاع، بالاشتراك مع كتائب المجاهدين.

وفي الإطار نفسه، نشرت سرايا القدس مشاهد عن دكّ الحشود والآليات الإسرائيلية، في محاور التصدي للتقدم، غربي مدينة غزّة، بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى، لواء العمودي.

كما استهدف جنود الاحتلال وآلياته في منطقة تل الهوى بالأسلحة الثقيلة وقذائف التاندوم، ما ادى لتفجير آليات وإصابة جنود بين قتيل وجريح.