أمير عبد اللهيان يلتقي القائد النخالة وقادة المقاومة الفلسطينية في بيروت

فلسطين اليوم

كشفت مصادر مطلعة أنّ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، التقى خلال زيارته إلى بيروت، وفداً من قادة الفصائل الفلسطينية.

وبحسب المصادر، ضم الوفد الفلسطيني، كل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، والقيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، جميل مزهر.

وقد حضر اللقاء أيضاً، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا، مهدي شوشتري، والسفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني.

ونقلت المصادر، أنّ القائد النخالة أوضح في بداية اللقاء، الوضع الميداني في قطاع غزة، والصمود الأسطوري للمقاومة وللشعب الفلسطيني، كما أكّد أنّ "بوادر النصر بدأت تلوح في الأفق انطلاقاً من هذا الصمود".

وأشار القائد النخالة، بحسب المصادر، إلى أنّ "الوقت لصالح المقاومة، في حين أنّ من يتعرّض للضغط الداخلي والدولي هو العدو الإسرائيلي، الذي لم ينجز أي من أهدافه".

وعبّر القائد النخالة عن تقدير دور إيران ومحور المقاومة في معركة طوفان الأقصى، مؤكداً على "أهميّة وحدة الصف الفلسطيني لتحقيق أعلى ما يمكن من إنجازات في هذه المعركة".

كما شدد على "ضرورة الجهوزيّة لمرحلة ما بعد الانتصار، بغية معالجة مشاكل الشعب في قطاع غزة من تبعات هذه الحرب".