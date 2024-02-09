العراق: المقاومة الإسلامية تضرب هدفاً حيوياً إسرائيلياً على سواحل البحر الميت

الساعة 11:49 م|09 فبراير 2024

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهداف مجاهديها، اليوم الجمعة، هدفاً حيوياً لكيان الاحتلال الإسرائيلي، على سواحل البحر الميت.

وأكّدت المقاومة، في بيانٍ مقتضب، أنّ هذا الاستهداف جاء نصرةً لأهل قطاع غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفالٍ ونساء وشيوخ، متوعّدةً بـ"الاستمرار في دكّ معاقل الأعداء". 