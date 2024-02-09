اليمن: غارتان جديدتان للعدوان الأميركي - البريطاني على صعدة

فلسطين اليوم

شنّت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، مساء اليوم الجمعة، غارتين جديدتين على مديرية باقِم الحدودية، شمالي غربي محافظة صعدة، شمالي اليمن،

ويأتي العدوان الأميركي - البريطاني، المتجدّد على اليمن، بالتوازي مع مواصلة القوات المسلّحة اليمنية، إسناداً للمقاومة في غزّة، استهداف السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر البحر الأحمر وبحر العرب، بالإضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية، رداً على العدوان.