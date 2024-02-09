"العدل الدولية" تعلن موعد جلساتها بشأن ممارسات "إسرائيل" في الأراضي المحتلة

فلسطين اليوم

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستبدأ، انطلاقاً من التاسع عشر من شباط/فبراير الجاري، جلسات استماعٍ علنية، بشأن طلب الرأي الاستشاري، أو الفتوى فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة، موضحةً أنّ الجلسات ستستمر حتى السادس والعشرين منه.

وتقدّمت اثنتان وخمسون دولة وثلاث منظمات دولية، هي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، بطلب الرأي الاستشاري. وستقدم جميع هذه الدول والمنظمات مطالعات لمدة نصف ساعة، على أن تبدأ هذه الجلسات بمطالعة دولة فلسطين لمدة 3 ساعات، وستغيب "إسرائيل" عن هذه الجلسات.

واستناداً إلى لائحة الدول التي طلبت الرأي الاستشاري، فإن القسم الأكبر منها سيقدم مطالعات مدافعة عن الشعب الفلسطيني، وتتقاطع إلى حد بعيد مع الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل".