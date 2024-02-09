لبنان: المقاومة الإسلامية تستهدف دبابة "ميركافا" ومواقع وتجهيزات تجسسية إسرائيلية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها، اليوم الجمعة، ‏موقع "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقعي"‏المالكية" و"‏بيّاض بليدا"، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصاباتٍ مباشرةً في كليهما.

واستهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في محيط موقع "الرمتا" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وفي محيط موقع "المالكية"، بالأسلحةالملائمة، وحققت إصاباتٍ مباشرةً أيضاً.

وأعلن حزب الله استهداف مجاهديه دبابة "ميركافا" في موقع "البغدادي"، الأمر الذي أدى إلى إصابتها وتدميرها.

وأكّدت المقاومة الإسلامية في لبنان، في عدة بياناتٍ منفصلة، أنّ هذه العمليات جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة،وإسناداً لمقاومته.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدّثت عن "إطلاق صاروخ مضادّ للدروع نحو موقع للجيش الإسرائيلي، في إصبع الجليل".

بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، بحيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطرافعيترون ووادي السلوقي، وفقاً لما أفاد به مراسل الميادين في جنوبي لبنان.

وأضاف مراسلون أنّ الاحتلال شنّ غاراتٍ على بلدتي الخيام والناقورة وتلة "علي الطاهر" في محيط بلدة كفرتبنيت.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها التجهيزات التجسسية في ثكنة "دوفيف" بالأسلحة الملائمة، مصيبةًإياها بصورة مباشرة.

يُذكَر أنّ حزب الله استهدف، أمس الخميس، مقرّ قيادة لواء المشاة الثالث في ‏قاعدة "عين زيتيم" الإسرائيلية، بعشرات من صواريخ"الكاتيوشا"، وقاعدة "ميرون" الجوية بصواريخ "فلق".

وأكّدت المقاومة أنّ الاستهدافين جاءا دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمدنيين، وآخرها العدوان الذي استهدف مدينة النبطية، جنوبي لبنان.