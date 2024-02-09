طيران العدو يستهدف منزلًا غرب دمشق والدفاعات الجوية تسقط طائرتي استطلاع

فلسطين اليوم

استهدف الطيران "الإسرائيلي" ظهر اليوم الجمعة، مبنى سكنيًا في محيط مطار المزة العسكري بالطرف الغربي من العاصمة السوريةدمشق، في حين قالت وزارة الدفاع السورية إنها أسقطت طائرتي استطلاع "إسرائيليتين" غربي دمشق، بعد اختراقهما الأجواء السوريةمن اتجاه الجولان.

وقالت وزارة الدفاع السورية، إنه "حوالي الساعة 10: 14 من بعد ظهر اليوم الجمعة، خرقت الأجواء السورية طائرتان مسيرتان من اتجاهالجولان المحتل"، مشيرةً إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لهما وتم إسقاطهما غربي دمشق".