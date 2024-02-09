وزيرة خارجية جنوب أفريقيا: تلقيت مع عائلتي تهديدات بسبب الدعوى ضد إسرائيل

فلسطين اليوم

كشفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، أمس الخميس، أنها تلقت وعائلتها تهديدات على خلفية دعم بلادها لفلسطين ضد العدوان الإسرائيلي.

وقالت باندور: "أرسل لي أحد زملائي الوزراء بيانا مفاده بأن إسرائيل وصفتنا بأننا الذراع القانونية لحركة حماس"، مشيرة الى أن هذه بعض الأخبار الكاذبة والإهانات التي سيتم تداولها لاحقا.

وأكدت باندور أن بلادها ستواصل دعم فلسطين.

يذكر أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الشهر الماضي بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.