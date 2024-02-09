25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

أدى 25 ألفا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال على أبواب المسجد.



وتواصل قوات الاحتلال للشهر الخامس على التوالي، فرض حصار على البلدة القديمة من القدس بما فيها المسجد الأقصى.

وفي السياق، أدت مجموعة من الشبان ممن منعتهم قوات الاحتلال من الوصول إلى المسجد الأقصى، صلاة الجمعة في حي راس العامود المجاور للبلدة القديمة.