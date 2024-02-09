المقاومة تستهدف مواقع للاحتلال وقصف إسرائيلي يطال قرى لبنانية

فلسطين اليوم

أفادت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" أنها استهدفت ظهر اليوم الجمعة التجهيزات التجسسية للاحتلال الاسرائيلي في ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية لللإعلام، إن مسيرة معادية استهدفت منزلا غير مأهول في مركبا على الطريق العام، سبقتها غارة أخرى على منزل في حي المعبور في بلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل، ما أدى الى احداث اضرار كبيرة فيه دون تسجيل إصابات بشرية، فيما استهدفت دبابة ميركافا بالقصف المدفعي منطقة كفركلا.