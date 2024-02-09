الهلال الأحمر: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى الأمل في خان يونس

فلسطين اليوم

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت اليوم الجمعة، مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت جمعية الهلال أن العاملين في المستشفى أبلغوهم بأن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى، ومن ثم جرى قطع الاتصال.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت قصفا عنيفا وإطلاق نار متواصل، في محيط المستشفى، ما هدد سلامة المرضى والطواقم الطبية داخله، وأدى لأضرار مادية في المبنى.

وكانت جمعية الهلال أطلقت تحذيرا قبل أيام، مؤكدة أن حياة الجرحى في المستشفى بخطر، وذلك جراء نفاد الأوكسجين بشكل كامل منذ أيام، وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم، حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة.

وأكدت أن مخزون الوقود سينفد خلال أربعة أيام فقط، مطالبة المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بإدخال الأوكسجين والمستلزمات الطبية، والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى.