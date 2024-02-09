الحكومي: المجاعة تتصاعد بشمال غزة وواشنطن تتحمل المسؤولية الكاملة

فلسطين اليوم

حمّل المكتب الإعلامي الحكومي الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي" والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تصاعد المجاعة بمحافظة شمال غزة بعد نفاد كميات الطحين والأرز والطعام والغذاء وكذلك نفاد حبوب وأعلاف الحيوانات التي كان يأكلها المواطنون شمال غزة.

وأضاف المكتب الحكومي في تصريح صحفي يوم الجمعة: كل دول العالم أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه هذه الجريمة القذرة التي يمارسها الاحتلال بدعم أمريكي كامل، وكل دول العالم مطالبة بالتنديد وإدانة هذه الجريمة التي قد تودي بحياة نصف مليون إنسان شمال غزة وأطرافها.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي: بشكل فوري وعاجل بإدخال 1000 شاحنة يومياً لمحافظة شمال غزة حتى تتعافى من المجاعة وآثارها، وأن لم يتم ذلك فنحن أمام كارثة إنسانية حقيقية.