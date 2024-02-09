سرايا القدس تخوض اشتباكات بخانيونس وتقصف آليات الاحتلال بالمحافظة الوسطى

الساعة 01:39 م|09 فبراير 2024

فلسطين اليوم

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في مناطق التقدم غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت السرايا قصفها برشقة صاروخية آليات الاحتلال وتحشداته شرق المحافظة الوسطى.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من استهداف مجاهديها آليات الاحتلال العسكرية في محاور التقدم غرب خانيونس.