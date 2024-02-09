الاحتلال يعتدي بالضرب على شبان فلسطينيين عند باب الأسباط بالقدس

فلسطين اليوم

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على شبان فلسطينيين عند باب الأسباط في القدس المحتلة.

وأضاف المصادر أن الشرطة الإسرائيلية فرقت الشبان بالقوة ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، كما أقامت حواجز أمنية في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة قبيل صلاة الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك لمنع المصلين من الاعتكاف والصلاة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، بالتزامن مع مسيرة لعشرات المستوطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، فيما تمكن شبان من تأدية صلاة الفجر قرب باب الأسباط بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول.