مسيرات حاشدة في الأردن رفضا لاستمرار العدوان على غزة

فلسطين اليوم

شارك آلاف الأردنيين في محافظات المملكة كافة، للجمعة الـ19على التوالي، في وقفات ومسيرات دعما لفلسطين، ورفضا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانطلقت مسيرة حاشدة عقب اداء صلاة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، دعما وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني.

وندد المشاركون بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، داعين لتحرك عربي ودولي فاعل يوقف العدوان، مستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يحدث.

ورفع المشاركون في المسيرات العلمين الفلسطيني والأردني، ولافتات تؤكد رفض العدوان، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ ودور العبادة والمدارس والمستشفيات.

وطالبوا المجتمع الدولي بالدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني، وإجبار الولايات المتحدة الأميركية والدول الداعمة لإسرائيل على ردعها لوقف المذابح التي تقوم بها بحق الموطنين في غزة، والتي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان، مشددين على أن ما يتعرض له الفلسطينيون هو حرب إبادة وتطهير عرقي، يهدف لتهجير القطاع من مواطنيه.