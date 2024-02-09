رئيس الأرجنتين يختتم زيارته للكيان الإسرائيلي بالرقص مع المستوطنين عند حائط البراق

فلسطين اليوم

اختتم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ليلة أمس الخميس زيارته لإسرائيل بمشاركة المستوطنين رقصات وصفت بالاستفزازية داخل ساحة حائط البراق في المسجد الأقصى، حيث منع الاحتلال دخول المصلين إلى ساحاته لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

وظهر ميلي في فيديو واضعا "القلنسوة اليهودية" (الكيباه) على رأسه أثناء رقصه مع مجموعة من المستوطنين الذين تجمعوا لتأدية رقصات تلمودية استفزازية داخل ساحة حائط البراق بعد أن جابوا أزقة البلدة القديمة بالقدس وأبواب المسجد الأقصى مرددين شعارات عنصرية تحت حماية قوات الاحتلال.

وكان ميلي قد أعلن نقل سفارة بلده من تل أبيب إلى القدس المحتلة فور وصوله إلى الكيان، كما ظهر وهو يبكي أمام الحائط الغربي في القدس، وزار عائلات الاسرى في قطاع غزة، فضلا عن زيارته مستوطنة نير عوز بغلاف غزة.

وأبدى ميلي دعمه لإسرائيل، قائلا إن جولته في المستوطنة كانت "مؤثرة للغاية".