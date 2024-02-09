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الصحة: 107 شهداء و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة
أكدت وزارة الصحة في غزة ارتكاب الاحتلال 13 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت في تصريح صحفي، إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27947 شهيدًا و67459 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.