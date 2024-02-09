عدوان أميركي - بريطاني يستهدف الحديدة والدريهمي في اليمن

فلسطين اليوم

شنّ العدوان الأميركي - البريطاني، فجر اليوم الجمعة، غارتين استهدفتا منطقة الجَبّانة شمالي مدينة الحُديدة، ومنطقة الطائف في مديرية الدُّرَيْهمي جنوب المحافظة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن.

وخلال الساعات الـ24 الماضية استهدف العدوان الأميركي البريطاني محافظة الحديدة بـ9 غارات طالت 7 غارات منها منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، فيما طالت غارتان جويتان منطقة الشبكة جنوب ميناء الصَّليْف شمالي غرب مدينة الحُدَيْدَة ذاتها.

ويأتي العدوان الأميركي - البريطاني المتجدد على الحديدة بعد وقت قصير من تأكيد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي بأن الهجمات الأميركية - البريطانية على اليمن ليس لها أي تأثير في الحد من قدرات القوات المسلحة اليمنية، مشيراً إلى أن هجمات العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن بلغت هذا الأسبوع 86 غارة.