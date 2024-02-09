تظاهرات حاشدة في صعدة وعدة محافظات يمنية

فلسطين اليوم

خرجت تظاهرات حاشدة في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب، صباح اليوم الجمعة، تحت شعار "ثابتون على الموقف.. مع غزة حتى النصر".

وانطلقت تظاهرات حاشدة في مدينة صعدة ومنطقة المرازم، شمالي شرق المحافظة، وفي منطقة شعارة بمديرية رازح، ومنطقة الجَرَشة بمديرية غمر غربي المحافظة.

كما خرجت تظاهرتان في مدينة الجَبين، مركز محافظة رَيْمَة ومديرية بلاد الطعام في المحافظة ذاتها غربي اليمن، بالتزامن مع تظاهرتين في مديريتي صِرواح وحَريب القراميش غربي محافظة مأرب شمالي شرقي البلاد.