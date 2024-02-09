"الصحة العالمية": تكثيف "إسرائيل" قصف رفح "يثير القلق العميق"

فلسطين اليوم

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "التقارير عن القصف الإسرائيلي المكثف على مدينة رفح جنوب قطاع غزة مثيرة للقلق العميق".

جاء ذلك في منشور للمنظمة الأممية على حسابها عبر منصة "إكس".

وأضاف غيبريسوس، إنه في سعيهم اليائس للحصول على الأمان يلجأ نصف سكان غزة إلى رفح حيث تكتظ المستشفيات الستة بالمرضى.

واختتم حديثه بالقول إن "أولئك الأشخاص ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه، يجب وقف إطلاق النار الآن".

بدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من عواقب أي إجراء إسرائيلي على مدينة رفح.