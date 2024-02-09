الاحتلال يعتقل مواطنين خلال اقتحامه الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، 7 مواطنين بينهم صحفي، ودهمت مناطقة عدة في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي حمزة الصافي (31 عاماً)، وكل من محمد جودت قاسم شحرور (27 عاماً)، وأشرف الطاهر وباسل أبو تمام، بعد اقتحام منازلهم في مدينة طولكرم.

واقتحم جيش الاحتلال عدة أحياء في المدينة، ودهم عدداً من منازل المواطنين، ومخرطة حدادة تعود لعائلة شريتح بعد تحطيم أبوابها.

وخلال الاقتحام، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة نقاط بالمدينة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، دون التبليغ عن إصابات.

وفي قرية سنجل شمالي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، هم عبد الحافظ شبانة، ومحمد شبانة وحمزة طوافشة، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها، كما استولت على 3 مركبات ومبلغ مالي بقيمة 11 ألف شيقل.

ودهم جنود الاحتلال قرية بدرس غربي رام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات دون التبليغ عن إصابات.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يطا جنوباً وبني نعيم شرقاً، وانتشرت في عدة أحياء بكلا البلدتين.

كما دهمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوبي نابلس، وقريتي باقة الحطب وحجة في قلقيلية، وخطت عبارات عنصرية على جدران منازل المواطنين ومزقت صور لشهداء ومعتقلين.

وفي بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، أصيب مواطنون بحالات احتناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.