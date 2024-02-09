بذكرى الإسراء والمعراج.. قوات الاحتلال تمنع الاعتكاف في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك والمسجد القبلي،الليلة الماضية، لمحاولة منع المصلين من الاعتكاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وبثت منصات فلسطينية مشاهد من تنكيل الاحتلال بالشبان وتفتيشهم عند باب السلسلة داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

كما أطلقت شرطة الاحتلال القنابل الغازية بكثافة تجاه الشبان في منطقة الشياح في حي رأس العامود جنوب المسجد الأقصى.

في المقابل، شهدت البلدة القديمة في القدس المحتلة مسيرة استفزازية حاشدة للمستوطنين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز ومنعت أهالي القدس المحتلة من الوصول إلى البلدة القديمة أو المسجد الأقصى المبارك.