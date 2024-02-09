مجازر جديدة برفح والاحتلال يستهدف نازحين في خان يونس

فلسطين اليوم

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة فجر اليوم الجمعة بحق المدنيين الفلسطينيين بقصف منزلين في رفح جنوب قطاع غزة ، كما قصف روضة أطفال تؤوي نازحين وسط القطاع. ويواصل الاحتلال استهداف المرافق الصحية ومناطق يقطنها نازحون في غزة وخان يونس.

واستشهد 8 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 أطفال في قصف منزلين في مدينة رفح فجر اليوم الجمعة.

كما استشهد فجر اليوم الجمعة 4 وأصيب آخرون معظمهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف روضة أطفال تؤوي نازحين في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأفاد الدفاع المدني بوجود مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض.

وأكدت مصادر طبية أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب رابع إصابة بالغة، إثر قصف قوات الاحتلال عددا من المحاصرين داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة حاولوا الخروج من المجمع.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع ، استهدف قصف إسرائيلي مدارس تضم نازحين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، وانتشل الدفاع المدني جثماني شهيدين من محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس.

واستشهد فلسطيني داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس برصاص قناص إسرائيلي. كما استهدف جيش الاحتلال مبنى الطوارئ والجراحة بإطلاق نار كثيف. وأعلنت وزارة الصحة إصابة ممرض بنيران إسرائيلية استهدفت قسم العمليات في المستشفى.

بدوره، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن محيط مستشفى الأمل التابع له في خان يونس يشهد إطلاق نار كثيفا ومتواصلا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في غزة أمس الخميس إن ما لا يقل عن 27 ألفا و840 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 67 ألفا و317 في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.