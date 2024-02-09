"أونروا": حياة 300 ألف شخص مهددة بسبب نقص الغذاء بشمال غزة ووسطها

فلسطين اليوم

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة ووسطه، مهددة بسبب نقص الغذاء.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن آخر مرة سُمح فيها لوكالة الـ"أونروا" بتسليم إمدادات إلى المنطقة كانت قبل أكثر من أسبوعين في 23 كانون الثاني/يناير.

وكتب لازاريني في تغريدة على موقع اكس، أمس الخميس، "منذ بداية العام، تم رفض نصف طلبات بعثاتنا لإرسال مساعدات إلى الشمال".

وأضاف لازاريني، أن ما لا يقل عن 300 ألف شخص يعيشون في منطقة شمال غزة يعتمدون على مساعدات الوكالة من أجل بقائهم على قيد الحياة.

وأوضح أن منع وصولهم إلى الشمال يحجب المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مضيفا أنه مع الإرادة السياسية اللازمة، يمكن عكس هذا الأمر بسهولة.