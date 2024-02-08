نيكاراغوا تتقدم بطلب لـ "العدل الدولية" للانضمام للدعوى المرفوعة ضد الكيان الإسرائيلي

فلسطين اليوم

تقدمت نيكاراغوا بطلب إلى محكمة العدل الدولية، للانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها التي رفعتها ضد تل أبيب، وتتهمها فيها بارتكاب إبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت المحكمة، في بيان، الخميس، إن نيكاراغوا تعد سلوك إسرائيل "انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وأشارت عدة دول أخرى إلى أنها ربما ترغب في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، لكن أيا منها لم تفعل ذلك بصورة رسمية إلا نيكاراغوا.