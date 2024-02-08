إبادة جماعية في غزة..واستهداف ممنهج للثقافة والتراث!

فلسطين اليوم

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2395 مجزرة، وبلغت حصيلة الشهداء والمفقودين 35 ألفاً، خلال 125 يوماً من حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، اللذين يشنهما الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى المدنيين والأطفال والنساء.

وأشار المكتب الحكومي إلى ارتفاع حصيلة العدوان، مع دخول الحرب شهرها الخامس، إلى 27,840 شهيداً، بينهم 12,150 من الأطفال، و8,300 من النساء، و340 شهيداً من الطواقم الطبية، و46 شهيداً من الدفاع المدني، و123 شهيداً من الصحافيين.

أمّا الإصابات فبلغت حصيلتها 67.317 جريحاً، في حين لا يزال هناك 7 آلاف مفقودٍ تحت الأنقاض، 70% منهم من الأطفال والنساء، بحيث لم تتمكن الطواقم الحكومية من انتشالهم، نتيجة القصف المستمر وانعدام الوقود اللازم لآليات رفع الأنقاض.

وأورد المكتب الحكومي أنّ نحو 17 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة يعيشون الآن من دون ذويهم منذ بدء حرب الإبادة، موضحاً أنّ من هؤلاء الأطفال من استُشهد والداه، أو أحدهما، ومنهم من اعتُقل والداه، أو أحدهما، ومنهم من لا يزال والداه، أو أحدهما مفقوداً، إمّا تحت الأنقاض، وإما أنّ مصيره ما زال مجهولاً نتيجة الحرب المستمرة.

وارتكب الاحتلال، أيضاً، جرائم نبش أكثر من 2000 قبر، من خلال التجريف والاعتداء على 13 مقبرة في محافظات قطاع غزة، بحيث سرق أكثر من 300 جثمان من جثامين الموتى والشهداء في هذه المقابر، كما قام بإتلاف عشرات الجثامين، وسرق أعضاءً حيويةً منها، ثم أرجع بعضها، وجرى دفنها في مقابر جماعية، جنوبي قطاع غزة.