لبنان: رداً على اعتداء الاحتلال في النبطية.. المقاومة تستهدف قاعدة "ميرون" الجوية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء اليوم الخميس، استهداف قاعدة ‏ميرون الجوية بصواريخ "فلق"، مؤكدةً إصابتها إصابة مباشرة.

وأكّدت المقاومة في بيان لها، أنّ استهداف "ميرون"، يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمدنيين، وآخرها العدوان الذي استهدف مدينة النبطية جنوبي لبنان.

يُذكر أنّه قبل استهداف "ميرون"، قامت طائرات حربية إسرائيليية بخرق المجال الجوّي اللبناني بشكلٍ متكرّر، تبع ذلك استهداف سيّارةٍ في مدينة النبطية، وتحديداً في شارع تجاري، يشهد كثافةً في حركة المرور.

وحتى الساعة، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الخميس، 8 مواقع إسرائيلية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، بأسلحة المدفعية والصواريخ.