الخارجية الإيرانية مدينةً العدوان على العراق: مصداق لإرهاب الحكومة الأميركية

فلسطين اليوم

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيانٍ له، إدانة إيران الشديدة للعدوان الأميركي "الذي استهدف العراق أمس الأربعاء، واصفاً إياه بـ"العمل الإرهابي الأميركي داخل الأراضي العراقية".

وتحدّث كنعاني بخصوص استشهاد عددٍ من المقاومين العراقيين في إثر العدوان الأميركي، ومن ضمنهم الشهيد القائد في كتائب حزب الله العراق، أبو باقر الساعدي، قائلاً إنّه "الذي حارب الإرهاب في العراق، ولا سيما تنظيم داعش".

واعتبر بيان كنعاني أنّ هذا العدوان يمثّل مصداقاً بارزاً لإرهاب الحكومة الأميركية، وانتهاكاً لسيادة العراق الوطنية ووحدته، كما شدّد على اعتباره مخالفاً للقوانين والمقررات الدولية.

وفي حين أكد كنعاني في بيانه، تهديد ما أسماه "المغامرات الأميركية" للسلام والأمن الإقليميين والدوليين، رأى فيها "استمراراً للدعم الأميركي الكامل للجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني".

وحمّل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، مسؤولية منع الهجمات الأميركية الأحادية، والمخالفة للقوانين، والحيلولة دون اتساع رقعة الأزمة وعدم الاستقرار.