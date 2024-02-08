لبنان: المقاومة الإسلامية تواصل استهداف مواقع الاحتلال وتموضعات جنوده

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، اليوم الخميس، استهداف 7 مواقع إسرائيلية عند الحدود مع فلسطين المحتلة، بأسلحةالمدفعية والصواريخ.

وتبنّت المقاومة الإسلامية في لبنان، مساء اليوم الخميس، استهداف موقع بركة ريشا بصاروخي "بركان"، مؤكّدةً تحقيق مجاهديها إصابةًمباشرة.

وبالأسلحة الصاروخية المناسبة، كما جاء في بيانٍ مقتضب نشره الإعلام الحربي للمقاومة، تمّ استهداف مربض الزاعورة، كما استُهدِفتثكنة "معاليه غولان" بصاروخي "فلق"، وتمّ تأكيد تحقيق إصاباتٍ مباشرة.

وكذلك، استهدفت المقاومة مبنىً في مستوطنة المطلّة، ‏يتموضع فيه جنود الاحتلال، بالإضافة إلى موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانيةالمحتلة، مؤكدةً إصابتهما إصابات مباشرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ منزلين أصيباً بشكل مباشر في مستوطنتي المطلّة و"شتولا"، في الجليل الغربي، وبأنّ صواريخ عدّةأُطلقت باتجاه محيط وموقع حدب البستان الإسرائيلي.

كما ذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات وتجمعات "زرعيت"، "شوميرا"، وعرب العرامشة في الجليل الغربي،مؤكّداً سقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة في مناطق بإصبع الجليل.

وبالتزامن، أفاد الإعلام الإسرائيلي بـ "إصابة 3 جنود من الجيش الإسرائيلي، 1 منهم وصفت إصابته بالخطيرة، من جراء سقوط صواريخأطلقها حزب الله صباح اليوم على كريات شمونة وبيرانيت".

وكانت استهدفت المقاومة صباح اليوم، ‏مقر ‏قيادة اللواء الشرقي في "الجيش" الإسرائيلي "769" التابع لفرقة الجليل في ثكنة "كرياتشمونة"، إضافةً إلى استهداف ثكنة "برانيت".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس بلدية مستوطنة "كريات شمونة"، أفيحاي شتيرن، أنّ نحو 20 شقة أصيبت بشكل مباشر في مستوطناتمنطقة الشمال، وأنّ هناك قرابة 100 ألف لاجئ من هذه المستوطنات.

وأكّد شتيرن أنّه "سيمنع الإسرائيليين من الدخول إلى كريات شمونة في حال لم يتم إبعاد قوة الرضوان عن السياج".

وتواصل المقاومة عملياتها دعماً لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً ‏على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والمنازلالمدنية في لبنان.