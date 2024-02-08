السيد خامنئي: مأساة غزة تعكس مدى فساد النظام العالمي

فلسطين اليوم

قال قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، اليوم الخميس، إن انتصار أهل قطاع غزة سيتعزّز أكثر يوماً بعد يوم.

وأضاف السيد خامنئي خلال استقباله عدداً من المسؤولين في البلاد وسفراء الدول الأجنبية لدى طهران بمناسبة ذكرى المبعث النبويالشريف، أن "مأساة غزة هي ليست مأساة العالم الإسلامي بل البشرية جمعاء وتدلّ على بطلان النظام العالمي".

وشدّد على أنه في قضية غزة، يتوجب على كل الحكومات قطع مساعداتها السياسية والدعائية والتسليحية والتموينية عن الكيان الإسرائيلي.

وأضاف أنه يتوجّب أيضاً على الشعوب أن تضغط على الحكومات للقيام بهذا الواجب، مضيفاً أنّ ما يحدث في غزة يعكس مدى فسادالنظام العالمي.

كما أكد السيد خامنئي أنّ جزءاً مهماً من القوى العالمية يدعم الجرائم الإسرائيلية، وأنّ يديه ملوّثة بدماء أطفال ونساء وأبرياء قطاع غزة.

وأشار السيد خامنئي إلى أنّ الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب ومن يتبعونهم يقفون خلف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.