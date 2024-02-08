"بلومبرغ": استمرار الحرب في غزة يوسّع الهوّة بين "إسرائيل" والعالم

فلسطين اليوم

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ "الانفصال يتزايد" بين الاحتلال الإسرائيلي وسائر دول العالم، على خلفية إنهاء الحرب على قطاع غزّة،والحديث عمّا يجب القيام به بعد ذلك في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى "ظهور الخلافات بين تل أبيب وواشنطن إلى العلن هذاالأسبوع".

وأشارت الوكالة، في هذا السياق، إلى مهاجمة وزيرين من الحكومة الإسرائيلية للرئيس الأميركي، جو بايدن، علناً، وهما وزير "الأمنالقومي"، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسليئيل سموتريتش، على الرغم من الدعم الأميركي الثابت للاحتلال في الجرائم التي يرتكبها فيغزة.

وتناولت "بلومبرغ" بعض ما أدلى به بن غفير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، والتي أعرب عبرها عن مخاوف من أنّ إدارة الرئيسالأميركي الحالي، جو بايدن، "تُلحق ضرراً بالجهود الحربية لإسرائيل"، مؤكداً أنّ الرئيس السابق، دونالد ترامب، "يمنح يداً أكثر حريةً منأجل القضاء على حماس".

أما سموتريتش فهاجم بايدن بسبب "فرضه عقوبات على عدد قليل من المستوطنين في الضفة الغربية"، واصفاً ذلك بأنّه "معادٍ للسامية".

وفي حين شكر نتنياهو بايدن على دعم "إسرائيل" منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإنّه رفض انتقاد وزارئه "المتشدّدين"، والذين"تشكّل أحزابهم جزءاً من الائتلاف الحاكم، ومفتاحاً لبقائه السياسي"، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ".

وبعد ذلك، وتحديداً أمس الأربعاء، عندما التقى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، رئيسَ حكومة الاحتلال ومسؤولين آخرين، اختلفالجانبان بصورة ملحوظة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة في قطاع غزة وتبادل الأسرى، بحسب ما ذكرت الوكالة.